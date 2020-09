Corona-Ampel: Anschober rechnet nicht mit "orange" in Wien

Trotz der steigenden Coronavirus-Infektionszahlen geht Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) derzeit nicht davon aus, dass die Corona-Ampel Ende der Woche in Wien oder einem anderen Gebiet auf "orange" gestellt wird. Er kündigte für Freitag nach dem Ministerrat mehr Transparenz bei den Entscheidungskriterien der Ampel-Kommission und die neue Masken-Verordnung an.

Sowohl weltweit als auch in Europa sei man mit steigenden Coronazahlen konfrontiert, merkte Anschober im Pressefoyer nach dem Ministerrat an. In Österreich hat das Innenministerium für Mittwoch 502 Corona-Neuinfektionen gemeldet, 258 davon betrafen Wien. Man müsse dazusagen, dass in den vergangenen 24 Stunden sehr viele Tests ausgewertet worden seien, erklärte Anschober. Derzeit seien jedenfalls vor allem Wien und Tirol betroffen. Am Abend werde man dazu den Expertenbeirat hören, am morgigen Donnerstag tagt dann wieder die Ampelkommission, am Freitag wird die aktuelle Ampelschaltung inklusive Empfehlungen veröffentlicht.