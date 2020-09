Am Mittwoch gab es in Österreich erneut über 500 Covid-Neuinfektionen.

502 Covid-Neuinfektionen am Mittwoch, Hälfte davon in Wien

Nach dem gestrigen Rekordwert bei den Corona-Neuinfektionen lag die Zahl auch am Mittwoch über 500. Mehr als die Hälfte der neuen Fälle wurden aus Wien gemeldet.

Bisher gab es in Österreich 30.583 positive Covid-Testergebnisse. Mit heutigem Stand (09. September 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 747 Personen an den Folgen des Virus verstorben und 25.764 sind wieder genesen.

Derzeit befinden sich 197 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 36 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Am Mittwoch erneut hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen in Wien

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 9

Kärnten: 2

Niederösterreich: 57

Oberösterreich: 73

Salzburg: 2

Steiermark: 11

Tirol: 76

Vorarlberg: 14

Wien: 258