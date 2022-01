Corona: 2021 Anstieg bei hospitalisierten Kindern im Burgenland

Im Burgenland ist es 2021 gegenüber 2020 zu einem Plus bei der Zahl der an Corona erkrankten und hospitalisierten Kinder gekommen.

Burgenland: Behandlung wegen Corona

In den vier KRAGES-Spitälern (Güssing, Oberwart, Oberpullendorf und Kittsee) wurden 2020 in der Altersgruppe null bis zwölf Jahre zwei Kinder aufgrund von Corona behandelt. 2021 waren es 13 Kinder. In der Altersgruppe 13 bis 19 Jahre befand sich 2020 kein Patient in Spitalsbehandlung, 2021 waren es in dieser Altersgruppe 17.