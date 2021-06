Corona: 2020 stach für Wiener Austria Center heraus

Das vergangene Jahr stach heraus - und zwar aus der Perspektive des Austria Center Vienna. Auf den Beginn der Corona-Pandemie folgten keine Kongresse - viele Menschen kamen mehrere Monate später dennoch. Sie ließen Untersuchungen durchführen.

Austria Center Vienna: Novum im Hinblick auf Auslastung

Der Umsatz im Tagungsgeschäft brach um 61,2 Prozent auf 5,14 Mio. Euro ein. Jedoch: Auslastung und Personalstand erreichten während der Testungs-Phase vorübergehend komplett neue Dimensionen, wie es in einer Mitteilung hieß. So wurde die Stammbelegschaft von 90 auf derzeit mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgestockt. Der Betrieb des Test- und nun auch Impfzentrums sei vergleichbar mit einem durchgehenden Großkongress, versichert man im Austria Center.

Austria-Center-Vienna-Direktorin über Corona-Tests

"2020 war für uns ein Jahr der Extreme: Nach hervorragendem Start brach mit Pandemieausbruch im März unser Kerngeschäft komplett ein. Im September konnten wir als erstes Haus in Europa zeigen, dass Covid-Schnelltests ein wirksames Werkzeug in der Bekämpfung der Ausbreitung sein können. Seitdem unterstützen wir die Stadt Wien als größte Test- und Impfstraße Österreichs. Ich bin unglaublich dankbar, dass wir aktiv dazu beitragen können, Schritt für Schritt wieder zur Normalität zurückzukehren", betonte ACV-Direktorin Susanne Baumann-Söllner.

Corona-Tests mit Premiere im September

Die erste Auswirkungen des Virusgeschehens zeigten sich bereits Anfang März. Damals musste der Radiologenkongress ECR - der laut ACV größte jährliche Fachkongress mit normalerweise bis zu 25.000 Teilnehmern - kurzfristig verschoben werden. Die Absagen anderer Großevents folgten. Die Rolle als Corona-Anlaufstelle sorgte zumindest für zusätzliche Erlöse in der Höhe von 2,72 Mio. Euro. Die Tests wurden erstmals im September an Studierenden angewendet.

Corona-Teststraße mit rund 1 Million Schnelltests

Was folgte war ein Ausbau der Infrastruktur und damit eine - inzwischen längst gewohnte - Szenerie, die anfangs an einen Science-Fiction-Film erinnerte: Menschen mit Mundschutz werden von Personal in Schutzanzügen durch den Komplex gelotst. Die Teststraße im ACV wird im Auftrag der Stadt gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariter-Bund betrieben. Bisher wurden rund 1 Mio. Schnelltests vorgenommen.