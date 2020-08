Cluster Fitnessstudio: Keine weiteren Corona-Erkrankten

Nach den positiven Corona-Fällen in zwei Fitnessstudios in Wiener Neustadt wurden keine Neuinfizierten mehr entdeckt. Alle 68 Testungen im Zusammenhang mit dem zweiten Club waren negativ.

Alle Betroffenen hatten sich am Montagvormittag in dem Fitnessclub aufgehalten - zeitgleich mit einem Mann, bei dem später Covid-19 festgestellt wurde. Die Untersuchungen fanden am Donnerstag am Areal der Wiener Neustädter Arena Nova statt.