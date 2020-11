Christkind spielen für Tiere: Tierheim-Schützlinge bei TSA-Aktion beschenken

Ein Christkind für Tiere: Jahr für Jahr besteht die Möglichkeit, Tieren, die das Weihnachtsfest im Tierheim verbringen müssen, ein Geschenk zu machen - und das Corona-Jahr 2020 bildet keine Ausnahme.

Weihnachten im Tierheim: Tierliebe Menschen machen Vierbeinern Freude

Mit welcher Sorgfalt tierliebe Menschen ihre Geschenke auswählen, verpacken und mit persönlichen Botschaften an ihren Schützling versehen, ist auch für die MitarbeiterInnen im Tierschutzhaus rührend. Diese Geschenke – Gesten der Tierliebe – erinnern jedes Jahr aufs Neue, worum es an Weihnachten wirklich geht: Zeit mit den Liebsten zu verbringen und – vielleicht sogar gemeinsam – jene zu unterstützen, die es nicht ganz so leicht haben – ganz besonders in diesem bewegten Jahr.