Sinnvolle Geschenkideen für Tierfreunde zu Weihnachten

Von Patenschaft bis Hunde-Kunde: Freude statt Tierleid sollte das Motto heuer bei all jenen lauten, die ein besonders großes Herz für Vierbeiner haben. Hier ein paar Tipps in Sachen Geschenke mit Sinn.

Zu Weihnachten konkret Gutes für Tiere tun

Geschenkidee #1: Gutschein für einen Sachkundekurs

Seit dem 1. Juli gibt es in Wien die Sachkundekurse für künftige HundehalterInnen. In der vierstündigen Veranstaltung bekommen die TeilnehmerInnen einen umfassenden Überblick über zeitgemäße Hundehaltung in der Stadt. Von der Anschaffung über die Körpersprache des Tieres bis hin zur Zahnkontrolle werden alle Aspekte rund um den Hund als Heimtier angesprochen - die perfekte Grundlage für diejenigen, die sich einen eigenen Vierbeiner wünschen. Zahlreiche AnbieterInnen bieten Gutscheine für den Sachkundekurs an. Eine Übersicht über die Vortragenden und die Kursorte finden Sie unter diesem Link.