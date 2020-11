Tierschutz Austria: Tiervermittlung bis nach dem Lockdown geschlossen

Anufgrund des harten Lockdowns gab Österreichs größtes Tierheim, das Tierschutzhaus Vösendorf, bekannt, dass die Tiervermittlung bis voraussichtlich 9. Dezember geschlossen bleiben müsse.

Besuch im Tierschutzhaus Vösendorf nicht möglich - Betrieb eingeschränkt

Die bereits seit 3. November geltende Auflage, dass es externen Besuchern derzeit nicht möglich ist, sich auf dem Gelände des Tierschutzhauses aufzuhalten, bleibt aufrecht und wird auf ehrenamtliche Helferinnen und Helfer ausgedehnt. Auch der wöchentlich stattfindende Flohmarkt bleibt bis auf weiteres geschlossen. Unterstützerinnen und Unterstützer werden überdies ersucht - nicht zuletzt in Bezug auf die eigene Gesundheit - Sachspenden erst wieder nach Ende des Lockdowns abzugeben oder diese per Post zu senden.

"Läuft es nach den Ankündigungen der Bundesregierung und das Alltagsleben wird ab dem 6. Dezember in Österreich wieder allmählich hochgefahren, so ist geplant, die Tiervermittlung ab 9. Dezember wieder zu öffnen. Tierschutz Austria wünscht allen Tierfreundinnen und Tierfreunden alles Gute in dieser herausfordernden Zeit. Bleiben Sie gesund, achten Sie auf ihre Mitmenschen - gemeinsam schaffen wir das!", hieß es dazu am Dienstag in einer Aussendung des Hauses.