Christbaum vor dem Schloss Schönbrunn in Wien aufgestellt

In Schönbrunn liegt bereits ein Hauch von Weihnachten in der Luft: Mittwochfrüh traf der 18 Meter hohe Christbaum für den 26. Kultur- und Weihnachtsmarkt Schloß Schönbrunn am Ehrenhof ein.

Am Mittwoch bei Sonnenaufgang nahmen die Experten des Forstamtes der Stadt Wien die tonnenschwere Fichte in Empfang. Gekonnt wurde sie per Kran vom Tieflader gehoben und anschließend im dafür vorgesehenen Schacht verankert. Bereits gegen 7 Uhr ertönte der Ruf: „Baum steht!“.

Prachtvolle Fichte als Schönbrunner Christbaum

Ab 23. November wird der stattlichen Waldschönheit, geerntet von den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf) im Forstrevier Klausen im niederösterreichischen Wienerwald, eine besondere Aufgabe zuteil: Sechs Wochen lang wird sie, geschmückt mit 1.000 umweltfreundlichen LED-Lämpchen, den Ehrenhof von Schönbrunn weihnachtlich erleuchten. In ihrem Lichterschein präsentieren über 80 Ausstellerinnen und Aussteller aus Österreich und den Nachbarländern ihr hochwertiges Produktsortiment von traditionellem Kunsthandwerk und stilvollem Weihnachtsschmuck über nostalgisches Spielzeug bis hin zu ausgewählten Delikatessen.

Schwebender Weihnachtsbaum – Ernte mit Spezialgerät

Zur Ernte der ursprünglich 25 Meter hohen Fichte setzen die Bundesforste heuer erstmals ein besonderes Erntegerät ein: Mittels eines so genannten Starkholz-Harvesters, wurde der Baum stehend geerntet, schwebend zu einem Langholz-LKW transportiert und dort vorsichtig auf die Ladefläche gelegt. „Eine besonders sorgsame Erntetechnik“, so Rudolf Freidhager, Vorstand der Österreichischen Bundesforste, „da der Baum nicht umfällt, sondern stehend entnommen wird und damit auch die umgebenden Bäume geschont werden.“

Schönster Baum für

Weihnachtsmarkt Schloß Schönbrunn

Die Österreichischen Bundesforste stellen den Baum bereits zum 17. Mal zur Verfügung. Schon im Sommer haben Förster in ihren Revieren nach dem schönsten Exemplar für Schönbrunn Ausschau gehalten, das gemeinsam mit Marktveranstalter MTS Wien im September ausgewählt und am 5. November für den Weihnachtsmarkt gefällt wurde.

„Der Baum muss eine Höhe von rund 18 Metern und einen Durchmesser von maximal 40 Zentimetern aufweisen, möglichst gerade und regelmäßig gewachsen sein“, beschreibt Gabriela Schmidle, Marktveranstalterin und MTS Wien-Geschäftsführerin, die Anforderungen. „Die Fichte aus dem Wienerwald erfüllt die Schönheitskriterien ideal: Sie ist sehr vital, gut gewachsen und rundherum schön beastet“, freut sich Freidhager über das für den Wienerwald seltene Exemplar. „Wenn Anfang November der Baum am Ehrenhof vorfährt, ist das jedes Mal wieder ein großes Erlebnis – auch beim 26. Mal.“, so Gabriela Schmidle in freudiger Erwartung. Zeitgleich mit der Ankunft des Christbaumes startet auch der Aufbau für den Weihnachtsmarkt.

Illuminierung mit Kinderchor

Begleitet vom Stimmen&Co Kinderchor erstrahlt der Christbaum erstmals am Samstag, den 23. November um 17 Uhr in seiner vollen Pracht. Um 15:30 Uhr stimmt die Musikkapelle St. Jakob am Arlberg mit weihnachtlichen Weisen auf die Illuminierung des Baumes ein. Ab 18:30 Uhr geben The Alpine Carolers schließlich internationale Weihnachtslieder zum Besten.



Kultur- und Weihnachtsmarkt Schloß Schönbrunn

10. Neujahrsmarkt Schloß Schönbrunn