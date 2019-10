Bezauberndes Adventflair beim Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn in Wien

Über 80 liebevoll dekorierte Hütten sowie ein vielseitiges Programm sorgen ab 23. November für vorweihnachtliche Stimmung am traditionellen Kultur- und Weihnachtsmarkt vor dem Schloß Schönbrunn.

Das qualitätsvolle Angebot in den über 80 Hütten am Ehrenhof reicht von traditionellem Kunsthandwerk wie Holzschnitzarbeiten über nostalgisches Spielzeug bis hin zu liebevoller Weihnachtsdekoration aus Glas, Holz, Keramik, Papier oder Zinn.

Neu beim Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn: Wechselnde Aussteller

Bevor sich der Weihnachtsmarkt schließlich in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember zum zehnten Mal in den Neujahrsmarkt verwandelt, dürfen sich die Besucher über Notizbücher und Postkarten mit Stadtbildern im filigranen "The City Works" Stil und Bienenwachskerzen in den unterschiedlichsten Formen und Farben der Wiener Wachswerkstatt freuen.