Burgenlands Dunst (SPÖ) skeptisch zu Bablers Ideen

Die scheidende burgenländische Landtagspräsidentin wird Landesparteichef Hans Peter Doskozil weiterhin im SPÖ-Bundesparteipräsidium und im Vorstand vertreten. Und dort will sie mit dem Parteivorsitzenden Andreas Babler auch durchaus kritische Gespräche über seine Vorschläge führen. "Ich finde viele Dinge an ihm gut, aber er muss für seine Ideen Mehrheiten finden und das sehe ich derzeit nicht", stellte sie im APA-Interview fest.

Babler wurde am Bundesparteitag zum neuen Vorsitzenden gewählt, das sei zu akzeptieren. "So lange er es ist, unterstützen wir ihn. Aber wenn ich etwas nicht gut finde, sage ich ihm das", meinte Dunst. Während Babler etwa für die 32-Stunden-Woche steht, setzt die SPÖ Burgenland auf den Mindestlohn von 2.000 Euro netto. Auf die Umsetzung einer Millionärssteuer drängt aber auch sie: "Das ist höchste Zeit. Ich sehe nicht ein, dass ein Arbeitnehmer wie ein Luster brennt und sich 'Reich und Schön' davor scheuen." Zur Kasse gebeten werden sollen nicht die Häuslbauer, sondern jene, die Steueroasen ausnutzen, betonte sie: "Die sollen etwas beitragen."

Dunst wird Landtagssitzung am 21. September als Präsidentin eröffnen

Dunst wird am 21. September die letzte Landtagssitzung als Präsidentin eröffnen, wer ihr nachfolgen soll, ist noch offen - dem Vernehmen nach dürfte es sich um den derzeitigen Klubobmann Robert Hergovich handeln. Der- oder diejenige muss jedenfalls aus dem Kreis der roten Abgeordneten stammen und wird bei der Klubklausur am 11./12. September auserkoren. Ratschläge möchte sie ihrem Nachfolger keine erteilen, betonte Dunst. Sie selbst wird künftig als Abgeordnete im Landtag sitzen - "Ich hatte seit 1994 immer ein Vorzugsstimmenmandat" - und will auch eine Sprecherrolle übernehmen. Diskutiert werde dies ebenfalls bei der Klausur, vorstellbar ist für sie jedoch das Thema "ältere Generation", denn hier könne sie jahrzehntelange Erfahrung einbringen. Eine offizielle Bilanz zieht Dunst noch bei einer Pressekonferenz am 19. September.