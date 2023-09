Wassergebühren in Traiskirchen: Konter von Babler

Im kommenden Jahr steigen die Wassergebühren in Traiskirchen. Laut Bürgermeister und SPÖ-Chef Andreas Babler hat die Anhebung nicht mit ihm zu tun.

Die Wassergebühren in Traiskirchen steigen 2024 von 1,50 auf 2 Euro pro Kubikmeter, was nicht so recht zur Entlastungsrhetorik von Bürgermeister und SPÖ-Chef Andreas Babler zu passen scheint. Einen Brief eines ob dessen empörten Lesers hat die "Kronen Zeitung" am Freitag abgedruckt. Jetzt kontert der Stadtchef mit dem Verweis darauf, dass die Erhöhung gar nicht mit ihm zu tun hat.