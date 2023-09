Babler am Dienstag im Burgenland ohne Doskozil

SPÖ-Chef Andreas Babler soll allerdings die Bürgermeister von Neudörfl und Nickelsdorf treffen.

SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler macht auf seiner österreichweiten Tour am Dienstag im Burgenland Station. Treffen mit Landespolitiker sind dabei nicht geplant, der Besuch findet auf kommunaler Ebene statt. Dies jedoch in bestem Einvernehmen mit der Bundespartei, hieß es aus der Landespartei zur APA. Landesparteichef Hans Peter Doskozil selbst ist auf einem lange geplanten Termin in Deutschland.

Babler soll Bürgermeister treffen

Bablers Tour macht am 5. September Halt in Pinkafeld (Bezirk Oberwart), Neudörfl (Bezirk Mattersburg) und Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) halt. Bei den beiden letzten Gemeinden soll der Bundesparteivorsitzende auch die jeweiligen Bürgermeister treffen.