Burgenland: 25 Coronavirus-Intensivpatienten und ein weiterer Todesfall

In Burgenlands Krankenhäusern werden derzeit 58 an dem Coronavirus Erkrankte behandelt, 25 davon intensivmedizinisch. Am Montag wurden 17 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall gemeldet.

In Burgenlands Krankenhäusern wird am Montag ein Intensivpatient weniger behandelt, als am Vortag, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. Die Zahl der aktuell Infizierten betrug 568 (-16). 70.891 Personen erhielten die Schutzimpfung, 21.940 davon bereits die zweite Dosis.

Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt im Burgenland 108. Am höchsten war sie im Bezirk Neusiedl am See (125) und im Bezirk Mattersburg (100). In allen anderen Bezirken lag sie unter 100.