Bundesländer-Rundblick zum Kreuzimpfen: Außerhalb Wiens nur in Sonderfällen

Was in Wien ab Freitag möglich ist, nämlich nach einem Erststich von AstraZeneca bei der zweiten Impfung einen mRNA-Impfstoff zu wählen, ist in den Bundesländern größtenteils noch kein Thema.

Ab Freitag können Menschen in Wien, die für ihre erste Corona-Impfung den Wirkstoff des Herstellers AstraZeneca bekommen haben, einen alternativen mRNA-Impfstoff für ihren zweiten Stich auswählen. Dieses sogenannte Kreuzimpfen wird in anderen Ländern wie etwa Deutschland bereits angewandt.

Bundesländer beim Kreuzimpfen zurückhaltend und vorsichtig

"Wir sind da noch ein bisschen vorsichtig, aber es zeigt sich bei zunehmender Datenlage, dass das heterologe Impfen eine gute Idee ist", sagte Gesundheitsminister Mückstein (Grüne) am Rande einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag. Dieser "off-label-use" (Verwendung eines Arzneimittels außerhalb des durch die Arzneimittelbehörden zugelassenen Gebrauchs, Anm.) könne allerdings nur durch die besondere Aufklärung des Arztes oder die Ärztin erfolgen, betonte der Minister.

Off Label-Use: "Möglichkeit, aber keine Empfehlung"

"Es besteht die Möglichkeit, aber es ist keine Empfehlung", betonte Johannes Steinhart, Vizepräsident der Ärztekammer (ÖÄK), am Donnerstag am Rande eines Hintergrundgesprächs. Es sei die momentane wissenschaftliche Empfehlung, dass eine Impfserie mit dem Impfstoff weitergeführt wird, mit dem sie begonnen wurde, erläuterte auch Rudolf Schmitzberger, Leiter des ÖÄK-Impfreferates. Die beiden ÖÄK-Vertreter äußerten sich damit zurückhaltender als ihr Kammerpräsident Thomas Szekeres, der am Dienstag im ORF-Radio eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff nach AstraZeneca empfohlen hatte.

Kreuzimpfung: Im Ermessen des Arztes

NIG: Kreuzimpfungen auf Patientenwunsch

Weil es allerdings noch keine dezidierte Empfehlung des NIG gibt, hielten sich die anderen Bundesländer mit einer generellen Regelung noch zurück.

NÖ: Nur bei medizinischer Notwendigkeit

OÖ: Keine Kreuzimpfungen in Impfstraßen

Heterologes Impfschema: Im Burgenland kein Thema

Die Situation in Kärnten und der Steiermark

In der Steiermark wird es keine Immunisierungen mit unterschiedlichen Vakzinen in den Impfstraßen geben: "Es gibt Empfehlungen, dass man das in medizinischen Ausnahmefällen tun kann. Bei den niedergelassenen Ärzten geht das seit langem, wenn sie der Meinung sind, die Reaktion auf einen Impfstoff war zu stark", meinte der steirische Impfkoordinator Michael Koren auf APA-Anfrage, aber "bei den Impfstraßen ist das nicht geplant".

Salzburg wartet auf NIG-Empfehlung

Tirol prüft, Vorarlberg unklar