Coronavirus: Kreuzimpfungen ab Freitag in Wien möglich

Ab Freitag können sich Personen, die bei der ersten Corona-Impfung ein Vakzin von AstraZeneca erhalten haben, beim zweiten Termin einen alternativen mRNA-Impfstoff verabreichen lassen.

Personen, die bei der ersten Corona-Impfung mit dem Wirkstoff des Herstellers AstraZeneca immunisiert worden sind, können ab Freitag in Wien einen alternativen mRNA-Impfstoff für ihren zweiten Stich auswählen. Interessierte können via der Hotline 1450 einen entsprechenden Termin ausmachen, hieß es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwoch gegenüber der APA.