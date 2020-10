Bundesheer stellte zahlreiche Contact-Tracer bereit

Derzeit sind 20 Vollzeitkräfte des Bundesheers in Vorarlberg unterstützend beim Contact Tracing im Einsatz. Von den rund 1.550 Soldatinnen und Soldaten im Covid-Einsatz unterstützen insgesamt 770 die Gesundheitsbehörden in allen Bundesländern im Assistenzeinsatz.

Bundesheer hilft beim Contact Tracing in den Bundesländern

In Kärnten sind es 22 Männer und Frauen in den Bezirkshauptmannschaften Sankt Veit, Klagenfurt Land, Villach Land und Völkermarkt, 16 suchen beim Contact Tracing in Graz nach Kontaktpersonen, 28 Angehörige des Bundesheeres sind in Innsbruck zur Unterstützung entsendet worden. In Oberösterreich sind 44 und in Salzburg 36 Soldatinnen und Soldaten die beim Kontaktpersonen-Management dienen. 46 Angehörige des Bundesheeres sind im Land Niederösterreich im Einsatz.