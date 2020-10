Reduktion des Contact Tracing in Wien kein Thema

In Vorarlberg musste das Contact Tracing wegen steigender Zahlen reduziert werden, in Wien ist dies derzeit nicht angedacht. "Das ist bei uns noch kein Thema", versicherte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) auf APA-Anfrage.

Nachverfolgung von 4.000 Kontaktpersonen täglich

Zuletzt mussten die Behörden rund 4.000 Kontaktpersonen täglich nachverfolgen. In den vergangenen 14 Tagen habe es 5.045 Corona-Neuinfektionen gegeben, verbunden mit 40.340 Personen der Kategorie K1 und 6.727 der Kategorie K2.

479 Personen in Wien mit Contact Tracing beschäftigt

Laut Hacker-Sprecher sind in der Bundeshauptstadt aktuell 479 Personen mit dem Contact Tracing beschäftigt. 129 davon wurden unlängst im Rahmen der angekündigten Personalaufstockung von insgesamt 500 zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neu aufgenommen. Die nächste Tranche in ähnlichem Umfang folge in Kürze.