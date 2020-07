Bund oder Land? Hickhack um Zuständigkeit bei Corona-Strafen

Die Wiener Magistratsdirektion will sich den Ball vom Innenministerium, was den Umgang mit den Corona-Regeln anbelangt, nicht zuspielen lassen.

Umgang mit Corona-Regeln liege beim Bund

Überdies sei die Wiener Gesundheitsbehörde MA 15 in diesem Zusammenhang in diese Causa nicht involviert gewesen. "Es gibt laufend Gespräche mit den Bezirksämtern bezüglich der operativen Umsetzung, aber wir können nur verarbeiten, was die Polizei an Anzeigen übermittelt." Und damit liegt die Verantwortung wieder beim Bund, denn: "Die Landespolizeidirektion ist eine Bundesbehörde, die zum Bundesministerium für Inneres gehört." Das Innenministerium hatte am Donnerstag erklärte, die Entscheidung, wie die Polizei hinsichtlich der Corona-Regeln verfährt, liege bei den Ländern.