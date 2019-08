Brandanschlag auf FPÖ-Zentrale in NÖ: Ermittlungen laufen "Tag und Nacht"

Die Ermittlungen zum Brandanschlag auf die FPÖ-Zentrale in Niederösterreich gehen laut Polizeiangaben "Tag und Nacht" weiter. Bisher wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Nach dem Brandanschlag auf die Landesgeschäftsstelle der FPÖ Niederösterreich in St. Pölten und der Festnahme eines der vier Tatverdächtigen gehen die Ermittlungen nach Polizeiangaben "Tag und Nacht" weiter. Zu der Person, die sich bei dem Attentat verletzt hatte, wurden seitens der Behörden auch am Dienstag keine Angaben gemacht. Laut Medienberichten soll es sich um einen Afghanen handeln.

Verdächtiger wies Brandverletzungen auf

Aufgrund der Erhebungen zu weiteren Mittätern würden in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft St. Pölten "derzeit keine weiteren Details über den Festgenommenen" bekanntgegeben, hatte die Polizei am Montag mitgeteilt. Der Verdächtige habe Brandverletzungen aufgewiesen und sich deshalb in einem Krankenhaus behandeln lassen. Es soll sich um ein Spital in Wien gehandelt haben. Wann die Festnahme erfolgt ist, wurde vorerst nicht mitgeteilt.