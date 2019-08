Brandanschlag auf FPÖ-Zentrale: Verdächtiger festgenommen

Nach dem Brandanschlag auf die Landesgeschäftsstelle der FPÖ in St. Pölten konnte die Polizei einen Verdächtigen festnehmen. Der Mann ließ sich mit Brandverletzungen in einem Spital behandeln.

Die niederösterreichische Polizei bestätigte am Montag die Festnahme eines Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Brandanschlag auf die Landesgeschäftsstelle der FPÖ in St. Pölten vom 12. August 2019. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung konnte den Mann ausforschen. Nach drei mutmaßlichen Komplizen wird weiterhin gefahndet.

Keine weiteren Details zu Verdächtigen

Der Verdächtige weist Brandverletzungen auf und ließ sich deshalb in einem Krankenhaus medizinisch behandeln. Aufgrund der Ermittlungen zu weiteren Mittätern veröffentlicht die Polizei jedoch keine weiteren Details über den Festgenommenen.

An dem Anschlag waren vier Personen beteiligt. Die Angriffe auf die freiheitliche Landesparteizentrale am vergangenen Montag in der Zeit von 1.40 bis 2.07 Uhr erfolgten laut Landespolizeidirektion Niederösterreich mit Wurfbrandsätzen.