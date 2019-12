BonbonBall 2020 lädt ins Wiener Konzerthaus

Der traditionsreiche Wiener BonbonBall wird 71 Jahre alt. Junggeblieben und voller Glitzer & Glamour zeigt sich die zuckerlrosa Ballnacht heuer unter dem Motto „#WelcomeToTheBonbonParty“.

Der Wiener BonbonBall gilt seit Jahrzehnten als fester Bestandteil des Wiener Faschings. In der heurigen Saison geht er am 21. Februar 2020 über die Bühne - zum bereits 71. Mal.

Viele Programmhighlights für „Zuckergoscherl“

Wiener-Walzermusik, schwungvolle Latino- und Pop- sowie Jive-, Rythm- und Blues-Klänge erklingen bis in die frühen Morgenstunden in fünf Sälen. Die beliebte Disco im Berio Saal ist auch heuer wieder dabei. Heuer gibt es aufgrund des großen Erfolges noch mehr flotte „Leih-Tanzpartner“, insgesamt 15 Tanzprinzen sind am Start. Erstmals wird es Tanzprinzessinnen geben, sodass auch tanzfreudige Herren über das Parkett fegen können. Die bunte Mischung an echten Wiener Naschereien wird ein Gaumenschmaus, die Partner des Balles laden allesamt zum Durchkosten ein.