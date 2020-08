Bluttat in Gerasdorf: U-Haft für Zweitverdächtigen verlängert

Anfang Juli wurde der Videoblogger Martin B. erschossen. Die Untersuchungshaft für den Bodyguard und Zweitverdächtigen Ahmed A. wurde nun verlängert.

U-Hat mit ausständigem Gutachten begründet

Die Verlängerung der U-Haft sei mit ausständigen Gutachten begründet worden, erklärte A.s Anwalt Michael Schnarch gegenüber der APA. Schnarch betonte, dass sich an den Vorwürfen gegen seinen Mandaten seit der letzten Haftverhandlung am 20. Juli nichts geändert habe. Konkret war die Rede vom Verdacht eines versuchten Mordes am mutmaßlichen Todesschützen sowie in Bezug auf unerlaubten Waffenbesitz und auf Gewaltdelikte, die in keinem Zusammenhang mit der Causa in Gerasdorf stehen.