43-Jähriger in Gerasdorf erschossen: Gerüchte um Auftragsmord

Nach der Bluttat in Gerasdorf bei Wien, bei der am Samstag ein 43-jähriger Mann mit einem Kopfschuss getötet wurde, ermittelt nun der Verfassungsschutz. Eine Obduktion des Opfers wurde angeordnet.

Mann mit Kopfschuss getötet: Verfassungsschutz ermittelt

Der Schauplatz des Verbrechens liegt laut Walter Schwarzenecker von der Landespolizeidirektion Niederösterreich an der Brünner Straße (B7) in der an Wien angrenzenden niederösterreichischen Stadtgemeinde. Der 43-Jährige wurde am Samstag kurz nach 19.00 Uhr im Bereich der Einfahrt zu einer Baufirma erschossen.