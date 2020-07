Weitere Festnahme nach tödlichem Kopfschuss in Gerasdorf bei Wien

Für einen Mann, der nach der Bluttat in Gerasdorf bei Wien ursprünglich als Zeuge geführt wurde, klickten nun die Handschellen. Er hatte sich bei der Befragung in Widersprüche verwickelt.

Nach der Bluttat in Gerasdorf, die den gebürtigen Tschetschenen Martin B. (43) das Leben gekostet hat, hat es eine zweite Festnahme gegeben. Über den Mann - ebenfalls ein gebürtiger Tschetschene - wurde noch am Sonntag die U-Haft verhängt, teilte der Sprecher des Landesgerichts Korneuburg, Wolfgang Schuster-Kramer, auf APA-Anfrage mit.

Zweite Festnahme nach Bluttat in Gerasdorf

Informationen der APA zufolge hatte sich der Mann zum Tatzeitpunkt am Tatort - ein Firmengelände auf einem großen Einkaufszentrum in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) - aufgehalten und war zunächst als Zeuge geführt worden. Bei seiner polizeilichen Befragung verwickelte er sich dann aber in Widersprüche, so dass schließlich wegen Verdachts auf eine mögliche Beteiligung an dem Verbrechen die Handschellen klickten.