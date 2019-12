Bio-Christbäume: Vorteile und Bezugsquellen in Wien

Wer auf einen Bio-Christbaum setzt, trifft eine nachhaltige Entscheidung in Sachen Umwelt. Hier erfahrt ihr, warum das so ist und wo die Bäume in Wien erhältlich sind.

In konventionellen Christbaumkulturen dürfen Herbizide, chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und Kunstdünger eingesetzt werden. Für Bio-Betriebe ist das nicht erlaubt. Bio-Christbäume werden ganz natürlich groß. DIE UMWELTBERATUNG hat Einkaufsadressen für Bio-Christbäume in Wien, NÖ, OÖ und der Steiermark gesammelt.

Warum ein Bio-Christbaum für die Umwelt besser ist

Der Christbaum gehört für viele zu den Feiertagen einfach dazu. Ökologische Kriterien bei der Auswahl sind Bio-Qualität und Regionalität. "Bio-Christbäume ersparen der Umwelt Pestizide und Kunstdünger und machen damit doppelt Freude", sagt Mag.a Bernadette Pokorny von DIE UMWELTBERATUNG.

In Biochristbaumkulturen gelten die gleichen Produktionsrichtlinien wie in der Biolandwirtschaft und die Kulturen erfüllen die Standards der EU-Verordnung des biologischen Landbaus. Zu hohes Gras und Begleitwuchs verhindern ein gleichmäßiges Wachstum von Christbäumen. In Bio-Christbaumkulturen werden die Pflanzen zwischen den Bäumen durch Mähen oder mit Hilfe von Shropshire-Schafen kurz gehalten, Herbizide werden nicht verwendet. Geeignete Pflanzabstände, aber auch die richtige Standortwahl und möglichst artenreiche Mischbestände verhindern die Ausbreitung von Schädlingen und Pilzkrankheiten. Auf den naturnah bewirtschafteten Flächen fühlen sich auch Nützlinge wohl und halten die Schädlinge in Schach.

Nicht wundern: Keine Kennzeichnung am Baum

Anders als bei Lebensmitteln ist an den Bäumen selbst keine Bio-Kennzeichnung zu finden. Bio-Christbäume werden häufig von landwirtschaftlichen Betrieben produziert, die auch andere landwirtschaftliche Produkte erzeugen. Wer einen Bio-Baum kaufen möchte und Zweifel hat, fragt am besten nach dem Bio-Zertifikat des landwirtschaftlichen Betriebes. Um dieses Zertifikat zu bekommen, werden die Betriebe einmal jährlich unangemeldet kontrolliert.

Regional statt Importware spart Transportkilometer

Wenn sich in der Nähe keine Verkaufsstelle oder Zustellmöglichkeit von Bio-Christbäumen findet, ist ein konventioneller Baum aus der Region die beste Alternative. Von importierten Bäumen, zum Beispiel aus Dänemark, rät DIE UMWELTBERATUNG ab, damit Transportkilometer gespart werden.

Rundum ökologische Weihnachten: So gelingt das Fest

Ein schöner Bio-Christbaum, der Festschmaus aus Bio-Zutaten, ökologischer Weihnachtsputz, natürliche Düfte, sorgfältige Auswahl der Geschenke, dezente Beleuchtung — all das sorgt für ein stimmungsvolles Fest. Viele Informationen dazu hat DIE UMWELTBERATUNG unter diesem Link zusammengestellt. Individuelle Beratung für rundum ökologische Weihnachten bietet DIE UMWELTBERATUNG unter der Hotline 01/803 32 32.

Bezugsquellen für Bio-Christbäume

Die Kontakte von Verkaufsstellen für Bio-Christbäume in Wien, NÖ, OÖ und der Steiermark hat DIE UMWELTBERATUNG im Infoblatt "Bio-Christbäume" gelistet, das unter diesem Link zum Download bereit steht.