Bilanz: Wiener Konzerthaus verzeichnete 2019/20 leichten Verlust

Coronabedingte Ausfälle: Einen leichten Verlust hat die Saison 2019/20 dem Wiener Konzerthaus gebracht.

566 Konzerte konnte bis zum Beginn des ersten coronabedingten Lockdowns am 10. März 2020 durchgeführt werden, knapp 292.000 Menschen besuchten die Veranstaltungen, teilte das Konzerthaus am Montag mit. Danach mussten 212 Konzerte abgesagt bzw. verschoben werden, und 118.000 Tickets wurden rückabgewickelt. Am Ende stand damit ein Erlösentgang von 4,8 Mio. Euro.