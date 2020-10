Konzerthaus-Chef Matthias Naske: "Diese Krise wird länger dauern"

Konzerthaus-Chef Matthias Naske hat in seiner 33-jährigen Tätigkeit im Konzertbetrieb eine Situation wie diese noch nicht erlebt. Er äußerte sich dazu, wie es um das Konzerthaus steht und was er über die Krise denkt.

Am 8. November regiert im Wiener Konzerthaus erstmals die "Kunst der Stunde". Der Große Saal, der an diesem Abend durch die Verschiebung des Konzerts von Chick Corea frei geworden ist, wird der jungen heimischen Jazzband Shake Stew als Bühne dienen. "Der Vorverkauf läuft sehr zufriedenstellend", sagt Intendant Matthias Naske. "Jetzt braucht es eben größtmögliche Flexibilität. In meiner 33-jährigen Tätigkeit im Konzertbetrieb habe ich so eine Situation noch nie erlebt."