Bier auf Bestellung: Ottakringer Brauerei bietet Lieferservice in Wien an

Auch in der Corona-Krise ist die Ottakringer Brauerei in Wien voll in Betrieb. Neu dazugekommen ist ein Lieferservice in alle Bezirke.

Vom "Ottakringer Helles", zum "Wiener Original", bis hin zum Ottakringer Zwickl Rot, das es sonst nur in der Gastronomie gibt, von alkoholfreien Getränken, zum alkoholfreien Bier bis zu Radlern: Wer im Ottakringer Shop bestellt, kann aus 80 Produkten wählen, die tags darauf von Ottakringer Bierführern an die Haustüre geliefert werden:

"Als große Wiener Brauerei steht Ottakringer seit über 180 Jahren für großartige Biere und die ganz typische Lebensfreude dieser Stadt", so Geschäftsführer Matthias Ortner. "Diese Lebensfreude darf uns trotz allem nicht verloren gehen, daher haben möchten wir mit unserem Lieferservice dazu beitragen, dass die sozialen Kontakte minimiert werden und Bierliebhaber frisch aus dem 16. Bierzirk direkt beliefern."

Ottakringer Brauerei liefert Bier direkt vor die Haustüre: So geht's

So funktioniert der neue Lieferservice der Ottakringer Brauerei:

Gewünschte Produkte bequem bis 16.00 Uhr bestellen, online bezahlen und am nächsten Tag wird geliefert. Die Bierführer bringen die Getränke montags bis freitags von 09.00 bis 16.00 Uhr nach Hause - völlig kontaktlos, verlässlich, frisch und vorgekühlt.

Ab einem Bestellwert von 69,00 Euro erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird in ganz Wien, ins Umland auf Anfrage.

Klicken und zuhause genießen: www.ottakringershop.at