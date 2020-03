Le Burger spendet an "Obdach Wien" und stellt auf Lieferservice um

Obdachlose gelten in Zeiten von Corona als besonders gefährdet. Le Burger spendet daher nicht mehr benötigtes Gemüse an "Obdach Wien", einer Organisation, die wohnungslosen Menschen beim Neustart unterstützt.

Für Obdachlose, die sich ja mangels Wohnung in der Öffentlichkeit aufhalten müssen, stellt das Coronavirus eine besonders große Gefahr dar. Daher unterstützt Le Burger „Obdach Wien“, eine Organisation des Fonds Soziales Wien. 60 Kilo Gemüse in 10 Kisten wurden an Markus Bousska (Teamleiter Obdach Wien Wurlitzergasse) übergeben. "Soziale Verantwortung ist bei Le Burger kein Lippenbekenntnis, sondern gelebte Firmenkultur. Seit unserer Gründung unterstützen wir soziale Projekte im In- und Ausland", so Le Burger Geschäftsführer Lukas Tauber.