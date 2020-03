Wiener Bars liefern Drinks vor die Haustüre

Wer auch in Krisenzeiten nicht auf seinen Lieblings-Cocktail verzichten möchte, in der Hausbar aber nicht fündig wird, kann auf den Drink-Lieferservice verschiedener Wiener Bars zurückgreifen.

Das gewünschte Package kann unter www.dieparfuemerie.net ausgesucht und anschließend per Mail bestellt werden. Bestellungen werden Montag ganztägig, Dienstag bis Mittag, Donnerstag ganztägig und Freitag ebenfalls bis 12.00 Uhr angenommen. Die Auslieferung erfolgt immer Dienstag und Freitag zwischen 14.00 und 19.00 Uhr ab einem Mindestbestellwert von 30 Euro in alle Bezirke Wiens.

Wiener Bars stellen in Corona-Krise auf kontaktlosen Lieferservice um

Die "Matiki Bar" bereitet ihre Cocktails in Einmachgläsern vor. Eis, Strohhalm, Garnitur und eine kurze Anleitung werden mitgeliefert. Um den Drink zu finalisieren, wird man also kurz um zum Home-Barkeeper: Eiswürfel in den Shaker geben, kurz shaken, in ein Glas gießen und anschließend garnieren.