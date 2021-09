Beruf und Familie: Vereinbarkeit im Home Office etwas besser

Eine aktuelle Erhebung zeigt: Das Home Office verbessert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber nur vergleichsweise wenig.

Home Office: Beruf mit Familie vereinbar?

Was das Home Office angeht, meinen 49 Prozent der befragten Frauen, dass sich in diesem Setting Beruf und Familie sehr gut vereinbaren lassen. Bei weiblichen Arbeitnehmern, die an ihrem üblichen Arbeitsort tätig waren, sind es 41 Prozent. Sechs Prozent dieser Gruppe sehen eine "sehr schlechte" Vereinbarkeit, bei jenen im Home Office sind es fünf Prozent. Kleiner weiterer Vorteil der Arbeit daheim ist, dass sich mehr Männer an der Hausarbeit gleichermaßen beteiligten, wobei das Plus mit fünf Prozent eher bescheiden ist.