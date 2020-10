AK-Präsidentin: "Home-Office und Kinderbetreuung gehen nicht"

Sollte es zu einem erneuten Lockdown in Österreich kommen, fordern die Vertreter von ÖGB und Arbeiterkammer Begleitmaßnahmen für die Beschäftigten.

ÖGB und AK für Comeback der Tele-Krankschreibung und Maskenpause

Wichtig ist Katzian auch der Schutz am Arbeitsplatz, Stichwort Maskenpause. Ihn stört, dass die Forderung nach einer Maskenpause "am ideologischen Weltbild der Arbeitgeber" scheitere. Dabei gehe es hier nicht um eine verdeckte Arbeitszeitverkürzung. Für den ÖGB-Präsidenten ist genauso vorstellbar, dass man nach zwei Stunden Tätigkeit mit Maske einer anderen ohne Maske nachgeht.

Anderl gegenüber Lockdown skeptisch

Nicht wirklich einschätzen will der ÖGB-Präsident, ob ein Lockdown überhaupt notwendig ist. Er werde sich hüten, die Maßnahmen von Virologen und Experten zu kommentieren. Anderl zeigt leise Skepsis: "Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, jetzt alles runterzufahren." Ihr sei nicht bekannt, dass es etwa in Gasthäusern zu vielen Infektionen gekommen sei.

Regierung soll klare Regeln kommunizieren

Was Anderl und Katzian eint, ist Kritik an der Art der Kommunikation der Regierung. Wenn man sich am Donnerstag hinstelle und sage, dass am Samstag Maßnahmen verkündet würden, trage das nicht zum Vertrauen der Bevölkerung bei, meint die AK-Chefin. Die Regierung solle nicht verunsichern sondern klare Regeln kommunizieren.