Bereits mehr als 30.000 Unterstützer für #hiergeboren-Initiative

In der vergangenen Woche wurde die #hiergeboren-Initiative von SOS Mitmensch gestartet. Dabei geht es um ein Recht auf die österreichische Staatsbürgerschaft für hier geborene Kinder. Die Initiative hat bereits mehr als 30.000 Unterstützer gefunden.

SOS Mitmensch fordert faires Einbürgerungsrecht

Als Ziel der #hiergeboren-Initiative nennt SOS Mitmensch ein faires Einbürgerungsrecht für alle in Österreich lebenden Menschen, ganz besonders für hier geborene und hier aufgewachsene Kinder und Jugendliche. „Es geht um die Sicherung von gleichen Rechten, um Anerkennung, aber auch um den Schutz vor brutalem Unrecht, wie den Abschiebungen hier geborener Kinder in den vergangenen Tage“, so Pollak.