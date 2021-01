Debatte um Abschiebung von Wiener Schülerinnen nach Georgien

Ein bevorstehender Abschiebeflug hat für mediale und teils politische Aufregung gesorgt. Unter den Betroffenen sind drei in Wien bzw. Niederösterreich lebenden Schülerinnen, die demnächst nach Georgien bzw. Armenien überstellt werden.

Debatte um Abschiebung einer 12-jährigen Schülerin aus Wien

Fall bei georgischer Schülerin scheint rechtlich eindeutig

Politische Empörung bei Babler und Wiederkehr

Dennoch gibt es politische Empörung. Besonders hervor taten sich der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ) sowie der Wiener Vize-Bürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS). Ersterer bot den Kindern Schutz in seiner Gemeinde an, zweiterer wandte sich an Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) mit der Bitte, eine humanitäre Lösung zu finden.

Mahrer verteidigte Abschiebungen

ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer verteidigte in einer Pressekonferenz die Abschiebungen mit Verweis auf die geltende Rechtslage. In Österreich geborenen Kindern den Zugang zur Staatsbürgerschaft zu erleichtern, wie das am Dienstag auch SOS-Mitmensch gefordert hatte, lehnt der ÖVP-Politiker ab. Veränderungen im Staatsbürgerschaftsrecht seien "aktuell nicht am Tisch". Jetzt müsse man einmal die bestehenden Asylverfahren abarbeiten und abgelehnte Asylwerber "in einer geordneten Form zurückführen".