Belvedere wird Hintergrund des „Klassik-Open-Air“

Das „Klassik-Open-Air“ findet am 6. Juni statt. Die Wiener Symphoniker und der Wiener Singverein gehören zu den Protagonisten – sind allerdings nicht allein. Das geht aus einer ORF-Aussendung hervor.

Am 6. Juni geht vor dem Schloss Belvedere eines der ersten Freiluft-Konzerte nach dem Lockdown über die Bühne. Auf Einladung von ORF III und Arte, die das Event ab 21.05 Uhr übertragen, lassen Camilla Nylund, Piotr Beczała, Patricia Nolz und Ryan Speedo Green gemeinsam mit den Wiener Symphonikern und dem Wiener Singverein unter Chorleiter Johannes Prinz Ludwig van Beethovens neunte Symphonie erklingen, teilte der ORF via Aussendung am Donnerstag mit.