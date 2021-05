Kultur-Neustart: Popkonzertbranche muss weiter abwarten

Wenn am 19. Mai die Rollläden in der Kunst- und Kulturszene wieder hochgezogen werden, heißt es für die Veranstalter von klassischen Popkonzerten weiter abwarten. Sie sind dennoch vorsichtig optimistisch, wenngleich die derzeitige Öffnung eine "Augenauswischerei für die Branche" sei.

So formulierte es Frequency-Boss Harry Jenner. "Es hat sich für uns nichts geändert", sagte er angesichts geltender Rahmenbedingungen von maximal 1.500 Besuchern indoor bzw. 3.000 Besuchern outdoor, jeweils mit zugewiesenen Sitzplätzen. Für ihn und sein Team sei es daher weiterhin so, "als ob wir defacto geschlossen sind". Für das Frequency im August hofft er dennoch. Bei personalisierten Tickets sowie Impf- oder Testnachweis für das Publikum könne er sich "eigentlich kein Argument dagegen vorstellen".

Popkonzert-Veranstalter beginnen wieder zu planen

Nach Monaten des Verschiebens sei man laut Filip Potocki von Arcadia Live nun an einem Punkt, "wo man tatsächlich langsam wieder über das Planen von Veranstaltungen unter akzeptablen Rahmenbedingungen nachdenken kann". Kurz- bis mittelfristig ließe sich zwar nur schwer reagieren. Aber nicht zuletzt der Impffortschritt lasse ihn hoffen, dass man "einen großen Schritt näher an den Regelbetrieb" machen könne.

Aus der Not eine Tugend macht man im Posthof Linz: Dort gibt es mit der FrischLuft-Schiene eine neue Open-Air-Bühne. "Draußen ist besser als drinnen", lautet das Motto von Musikchef Gernot Kremser. Er sieht durch die Krise eine neue Flexibilität, die Einzug gehalten habe. "Die war immer da, aber wir mussten lernen, anders damit umzugehen." Von der Politik hätte er sich "mehr Sensibilität gewünscht. Man hat sehr eindeutig gesehen, was als wertvoll erwachtet wird und was nicht einmal Thema ist."