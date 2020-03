Begräbnisse werden in Coronavirus-Krise nun auch online übertragen

Eine Trauerfeier im eigenen Wohnzimmer als Livestream: In Zeiten der Coronavirus-Pandemie ändert sich auch in Sachen Begräbnisse so einiges.

Wie in einem Beitrag der ORF-Sendung "Wien heute" erläutert wurde, wirkt sich Covid-19 nun auch erheblich auf die städtische Bestattungskultur aus. Aufbahrungshallen sind aktuell als Sicherheitsmaßnahme zum Schutz vor Ansteckungen geschlossen, Beerdigungen dürfen daher nur im Freien und aufgrund des geltenden Versammlungsverbots bei einer maximalen Besucheranzahl von fünf Personen stattfinden.

Coronavirus: Beerdigungen via Livestream verfolgen

Sonstige Angehörige erhalten aber seitens der Bestattung Wien die kostenlos angebotene Möglichkeit, die Beerdigung eines geliebten Menschen stattdessen via Livestream zu verfolgen. So können auch Personen, die zu den Risikogruppen gehören, in geschütztem Rahmen am Begräbnis teilhaben. Angehörige bekommen dazu Link und Passwort per E-Mail geschickt.

Wer diese Option nicht passend findet, sollte sich nach Angaben der Bestattung Wien für eine Kremation entscheiden, da die Beisetzung einer Urne viel einfacher zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann. Denn Erdbestattungen sind binnen 15 Tagen nach dem Tod durchzuführen.