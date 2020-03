Coronavirus: Begräbnisse und Trauerfeiern finden weiter statt

Wegen der 100-Personen-Grenze finden Begräbnisse und Trauerfeiern in den kommenden Wochen nur im kleinen Rahmen statt.

Auch Begräbnisse und Trauerfeiern unterliegen in den kommenden Wochen Einschränkungen wegen des Coronavirus. Wie ein Sprecher der Wiener Bestattung und Friedhöfe GmbH der APA am Freitag erklärte, werden Trauerfeiern zwar abgehalten, sollen aber auf den engen familiären Kreis beschränkt bleiben. Auch in der katholischen und evangelischen Kirche wird das auf diese Weise gehandhabt.

Menschen aus Risikogruppen sollten nicht an Trauerfeiern teilnehmen

Laut Wien Bestattung sind die Besteller von Trauerfeiern "in der Pflicht" dafür Sorge zu tragen, dass die Bestimmungen des ministeriellen Erlasses, also in geschlossenen Räumen nicht mehr als 100, im Freien mit mehr als 500 Teilnehmer, eingehalten werden. Zudem hieß es, dass Menschen aus Risikogruppen, also etwa ältere Menschen und immungeschwächte Personen, nicht an Trauerfeiern teilnehmen sollten.