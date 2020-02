Kirchen ergreifen Hygienemaßnahmen gegen Coronavirus

Auch die katholische Kirche reagiert auf das vermehrte Auftreten von Coronavirus-Erkrankungen.

Mit dem vorübergehenden Verzicht auf Kelch- und Mundkommunion sowie erhöhten Hygienemaßnahmen versucht die katholische Kirche in Österreich, eine Übertragung des Coronavirus so weit wie möglich zu verhindern.

Weitere Maßnahmen seien laut Gesundheitsexperten derzeit aber nicht nötig, informierte der Wiener Diözesansprecher Michael Prüller am Donnerstag in dem Schreiben, das der Kathpress vorliegt.

Coronavirus: Kirchen verzichten auf Kelch- und Mundkommunion

In einem Schreiben an die Priester, Diakone und Pastoralassistentinnen und -assistenten bittet etwa die Erzdiözese Wien wegen vermehrten Auftretens von Verdachts- und Erkrankungsfällen alle Verantwortlichen für Kirchen und Gottesdienste, "in jedem Fall sensibel mit den Ängsten der Menschen umzugehen".