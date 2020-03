Coronavirus bringt starke Einschränkungen bei Begräbnissen in Wien

Die Coronavirus-Maßnahmen bringen auch starke Einschränkungen bei Begräbnissen mit sich. Unter anderem können diese nur mehr im kleinen Rahmen stattfinden.

Auch für Menschen, die sich von einem Verstorbenen verabschieden müssen, bringen die Coronavirus-Maßnahmen Einschränkungen. Der Krisenstab der Stadt hat beschlossen, dass Trauerfeiern nur mehr in reduziertem Rahmen stattfinden dürfen. Das teilte die Bestattung Wien am Montag der APA mit.

Große Änderungen bei Begräbnissen

Bestattung Wien: Filialen haben weiterhin geöffnet

Die Filialen der Bestattung Wien haben ebenfalls weiterhin geöffnet. Eine Bestellung einer Trauerfeier setzt aber voraus, dass vorher per E-Mail oder Telefon ein Termin vereinbart wird, wie betont wurde. Um persönliche Kontakte zu vermeiden wird jedoch ersucht, den Bestattungskonfigurator der Bestattung Wien zu nutzen.

Sollten mehr Menschen den Wunsch haben, an einer Trauerfeier teilzunehmen, gibt es ebenfalls eine Möglichkeit. Man kann eine Feuerbestattung ohne vorherige Trauerfeier in Anspruch nehmen und dann die Urne im Rahmen einer solchen beizusetzen - wenn es die Situation wieder zulässt.

Kapazitäten für vermehrte Todesfälle vorhanden

Sollte in der aktuellen Situation die Zahl der Todesfälle in Wien doch deutlich ansteigen, sind die Kapazitäten jedenfalls vorhanden, wie versichert wird. Man sei in einer Großstadt wie Wien immer auf Notfälle vorbereitet, betonte ein Sprecher der Bestattung.