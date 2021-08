Baustelle der Wiener Stadtstraße weiterhin besetzt

Aktivisten halten weiterhin ein Areal bei der A23 in Wien-Donaustadt besetzt, auf dem die Anschlussstelle zur künftigen Stadtstraße Aspern entstehen soll.

Wie einer Sprecherin der Asfinag der APA am Dienstag berichtet, ist die Situation dort vorerst unverändert. Dutzende Projektgegner haben die Baustelle am gestrigen Montag okkupiert. An eine Räumung ist vorerst offenbar nicht gedacht.

Kommunikation mit Aktivisten

Hinter der Kundgebung steht ein breites Klimabündnis unter anderem aus Jugendrat, System Change, not Climate Change!, Fridays for Future und Extinction Rebellion. Der Protest richtet sich gegen die Zubringerstraße des Großprojekts Lobau-Autobahn. Man werde, so betonte die Teilnehmer in einer Aussendung, weiter Entschlossenheit demonstrieren und habe nach einer Sitzblockade dort nun auch Zelte aufgeschlagen.