Bauarbeiten in Wien-Landstraße: Neue Flaniermeile in der Fasangasse kommt

Am 16. Juni beginnt die Umsetzung der Maßnahmen für eine neue Flaniermeile in der Fasangasse zwischen Landstraßer Gürtel und Gerlgasse in Wien-Landstraße. Im Zuge des Flaniermeilenkonzeptes der Stadt Wien werden bauliche Maßnahmen zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität und der Verkehrssicherheit umgesetzt.