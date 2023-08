"Bali Brunch x Wolke": Erstes Franchise von Hank Ge neu in Wien eröffnet

Unternehmer und Gastronom Hank Ge hat mit "Bali Brunch x Wolke" seine beiden Trend-Lokale unter einem Dach vereint. Die erste Franchise-Location hat kürzlich in der Alserbachstraße 33 im neunten Wiener Bezirk eröffnet. Wir verlosen fünf Gutscheine für den Bali Brunch im neuen Lokal in 1090 Wien.

Der Bali Brunch ist stets für mehrere Wochen im Voraus ausgebucht. Damit hat Wahl-Wiener Hank Ge im Sommer 2020 ein Konzept geschaffen, das vegan-vegetarisches Soul Food mit einem Hauch von Inselatmosphäre verbindet. Das Lokal in der Wiener Siebensterngasse avancierte rasch zu einem Anziehungspunkt für Genuss-Liebhaber aus Nah und Fern. Ein Jahr später gelang Hank sogar der große Coup und über zwanzig der Bali-Brunch-Kreationen fanden ihren Weg in die Regale von BILLA.

Kurz darauf eröffnete er die Pizzeria Wolke in der Neubaugasse. Dort wird eine breite Auswahl an Superfood-Pizzen präsentiert, die die Tradition der neapolitanischen Küche auf kreative Weise interpretieren.

Hank Ge lanciert neues Franchise-Konzept in Wien

Nun kombiniert Hank zwei seiner erfolgreichen Konzepte in einem Franchise: Die erste Location von "Bali Brunch x Wolke" hat kürzlich in der Alserbachstraße 33 im neunten Wiener Bezirk eröffnet, Franchisenehmer ist Göksel Türkmen. Mittags und abends kommen die köstlichen Pizzen à la Wolke auf den Tisch und zusätzlich haben die Gäste jeden Freitag, Samstag und Sonntag die Möglichkeit, in die exotische Welt des Bali Brunch einzutauchen.

"Bali Brunch x Wolke" soll in Österreich und international expandieren

Im ersten Schritt soll "Bali Brunch x Wolke" in Österreich etabliert werden, danach will der Unternehmer auch auf der internationalen Bühne anknüpfen. Städte wie Berlin und Barcelona stehen etwa auf der Expansionsliste. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate mit Dubai zählen zu den Favoriten von Hank.

Gewinnspiel: Wir verlosen Gutscheine für den Bali Brunch

Wir haben für unsere Leser ein ganz besonderes Gewinnspiel: Wir verlosen fünf Gutscheine für den Bali Brunch (exkl. Getränke) in der neuen Location in 1090 Wien im Wert von je 22 Euro. Der Brunch findet jede Woche FR, SA und SO in mehreren Slots statt, der Brunch-Termin kann selbst ausgewählt werden.