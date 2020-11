Bali Brunch in Wien: "Wir mögen Bali, wir mögen Brunch"

Ein Hauch von Urlaub auch in Wien - beim Bali Brunch in Wien-Neubau isst das Auge mit. Die Initiatoren Hank Ge und Julia Ulrich achten dabei auf Instagram-taugliche Speisen, die auch geschmacklich punkten können.

"Wir mögen Bali, wir mögen Brunch. Da haben wir uns gedacht - wieso nicht einfach beides zusammen", stellt Hank Ge, bürgerlich Hendrik Genotte, seinen Bali Brunch in Wien-Neubau vor. Und wie es scheint, ist Bali und Brunch bei vielen beliebt - die Tickets für die Termine sind innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, obwohl der Brunch laufend um neue Termine erweitert wird. Die Anmeldung und Bezahlung erfolgt dabei vorher online.

Bali Brunch - Das Ambiente

Hat man einen der seltenen Plätze ergattert, sollte dann pünktlich im Oio Poke in der Siebensterngasse 60 in Wien-Neubau erscheinen. Der Brunch wird nämlich nicht wie gewohnt als Buffet angeboten, sondern jeder Tisch bekommt eine eigene Platte.

Das Ambiente im Lokal versetzt dabei gleich in Urlaubsstimmung: Durch Hängepflanzen und geflochtenen Sesseln kommt Strandfeeling auf, die Mitarbeiter im Lokal sind aufmerksam und bei Fragen oder Wünschen sofort zur Stelle. Darunter schwirrt auch Betreiber Hank Ge selbst zwischen den Tischen umher, bringt "Flying Snacks" und stellt sich für Fotos zur Verfügung. Der Herr mit der Löwenmähne spielt mit rund 350.000 Followern auf Instagram spielt immerhin in derselben Liga wie ein gewisser Sebastian Kurz, seines Zeichens Bundeskanzler in Österreich.