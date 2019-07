Baby starb nach Fenstersturz in Wien 15: Polizei gibt neue Details bekannt

Die Wiener Polizei ermittelte neue Details zu jenem Bub, der am Donnerstag aus einem Fenster im vierten Stock in den Tod stürzte. Die Eltern des Jungen konnten noch nicht befragt werden.

Wie gestern berichtet stürzte am Donnerstag ein ca. 10 Monate alter Bub aus einem Wohnungsfenster in der Hagengasse in Wien-Fünfhaus und verstarb noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stand das Fenster aufgrund der Hitze offen gestanden. Der Bub dürfte, während seine Eltern im selben Raum schliefen, unbemerkt über die Couchlehne auf das Fensterbrett geklettert und von dort durch das Fliegengitter vier Stockwerke abgestürzt sein.