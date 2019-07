Baby nach Sturz aus Fenster in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus gestorben

Am Donnerstag stürzte ein 10 Monate alter Bub aus bislang ungeklärter Ursache aus einem Wohnungsfenster im 4. Stock und starb.

Am Donnerstag stürzte ein erst zehn Monate altes Babys aus einem Wohungsfenster im 4. Stock in der Hagengasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Polizeibeamte starteten umgehend mit Reanimationsmaßnahmen, welche durch die Wiener Berufsrettung fortgesetzt wurden.

Bei dem Sturz eines zehn Monate alten Buben aus dem vierten Stock eines Hauses in der Hagengassse in Wien-Fünfhaus gibt es "keinen Hinweis auf Fremdverschulden". Beide Elternteile waren laut Polizeisprecher Harald Sörös beim Unfallzeitpunkt um 7.30 Uhr in der Wohnung anwesend. Sie wurden am Vormittag psychologisch betreut.