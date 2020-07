Autofreie Wiener City: SPÖ-Nachbarbezirke stellen Forderungen

Die Bezirke Wieden, Mariahilf und Alsergrund wünschen sich Begleitmaßnahmen zum Vorhaben, in der Innenstadt ein Fahrverbot einzuführen. Birgit Hebein soll eine Unterstützung dafür jedoch abgelehnt haben.

Nicht nur zwischen Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) und Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) gibt es noch Gesprächsbedarf, wann und wie die geplante Verkehrsberuhigung in der Wiener Innenstadt umgesetzt werden soll.

Auch die SPÖ-geführten Nachbarbezirke Wieden, Mariahilf und Alsergrund haben noch Forderungen, wie sie am Freitag in einer gemeinsamen Aussendung mitteilten.

Hebein soll Begleitmaßnahmen abgelehnt haben

Die drei Bezirke wünschen sich Begleitmaßnahmen zum Vorhaben, in der City ein generelles Fahrverbot mit zahlreichen Ausnahmen einzuführen. Sie pochen auf eine Ausweitung von Anrainerparkplätzen in benachbarten Wohnvierteln, ein Investitionspaket zur baulichen Umgestaltung angrenzender Straßenräume und ein Konzept, um Kfz-Stellplätze möglichst in Garagen zu verlagern.