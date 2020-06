Ludwig will "Schnell-Schnell-Lösung" bei autofreier Wiener City vermeiden

Bei der Umsetzung einer autofreien Wiener Innenstadt will Bürgermeister Michael Ludwig keine überstürzte Entscheidung treffen. Grundsätzlich begrüße er das Projekt, jedoch seien die Auswirkungen genau zu prüfen.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gibt vorerst noch kein grünes Licht für die geplante Verkehrslösung in der City, die ein teilweises Fahrverbot für Nicht-Anrainer vorsieht. Er will das Konzept erst prüfen. Das sagte er nach einem Gespräch mit Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne), das am Montag im Rathaus stattgefunden hat.