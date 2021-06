Austrian Health Forum 2021: Coronakrise erwies sich als Chance für Telemedizin

Im Gesundheitswesen hat das Coronavirus vieles auf den Kopf gestellt. So hat die Pandemie etwa vielerorts den Einsatz von digitalen Lösungen nötig und möglich gemacht - Stichwort Telemedizin und Co.

Die Zahl der Österreicherinnen und Österreicher, die bereits Erfahrungen mit Telemedizin gemacht haben, ist jedoch nach wie vor niedrig, ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Demox Research. Präsentiert werden die Ergebnisse am Austrian Health Forum 2021 in Schladming.

Umfrage: "Gesundheit in Corona-Zeiten in Österreich"

Paul Unterhuber und sein Team von Demox Research haben die österreichrepräsentative Umfrage unter rund 1.000 Personen im Februar 2021 durchgeführt. Christoph Hörhan, Mitbegründer und Programmkoordinator des Austrian Health Forum (AHF), sprach anlässlich des jährlichen AHF-Netzwerkgipfels mit der APA über die Ergebnisse der Befragung unter dem Titel "Gesundheit in Corona-Zeiten in Österreich".

In der Zeit der Lockdowns wurden die Ordinationen und Ambulanzen, die für die Regelversorgung zuständig sind, weitgehend heruntergefahren. Durch den Ausbruch des Coronavirus war es für Ärzte nötig, persönliche Kontakte zwischen Gesundheitspersonal und Patienten einzuschränken um das Ansteckungsrisiko vor allem der Gruppen mit dem größten Risiko zu reduzieren. Laut einer weiteren Umfrage von Demox im Mai 2020 boten rund zwei Drittel der Hausärzte ihren Patienten eine Betreuung auch per Telefon, mit Hilfe von Skype, WhatsApp und anderen bekannten Kommunikations-Tools oder spezieller Videotelefonie-Software an.

Telemedizin hat einen Boost erlebt

Meiste Erfahrung mit Telemedizin: Unter 30-Jährige

Die meisten Erfahrungen mit telemedizinischen Anwendungen hat - wenig erstaunlich - die Gruppe der unter 30-Jährigen gemacht: Jeder dritte Patient dieser Altersklasse hat auf den fachlichen Rat eines Arztes auf Distanz mittels Telefon, Online-Chat oder Videotelefonie zugegriffen. In der Altersgruppe 60 plus waren es lediglich 15 Prozent. Das "Ferngespräch" wurde zu 30 Prozent per Telefon, in fünf Prozent über Chats und Videodienst und zu drei Prozent mit speziellen telemedizinischen Arztprogrammen geführt. Vielleicht sind aber die alternativen Kommunikationswege mit den Patienten noch nicht ausreichend vermittelt worden: In der Umfrage gaben nämlich 39 Prozent an, dass ihr Hausarzt keine telemedizinischen Lösungen anbietet.